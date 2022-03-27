قديروف ينشر فيديو عن توجيهات النائب ديليمخانوف بعدم التمثيل بجثث النازيين في ماريوبول

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو لتوجيهات عضو مجلس الدوما آدم ديليمخانوف لقوات الشيشان بعدم التمثيل بجثث النازيين الأوكران في ماريوبول وتدنيسها.

وعلّق قديروف على الفيديو قائلا: "رويدا رويدا يطهّر محاربونا الشجعان بقيادة عضو مجلس الدوما آدم ديليمخانوف مدينة ماريوبول من العناصر الإجرامية".

وأضاف: "خلافا للنازيين، فإن ديليمخانوف لا يسمح بالمعاملة غير الإنسانية والتمثيل بجثث النازيين حيث يطلب دفنها في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن القيادة الحالية لأوكرانيا "تركت لرحمة القدر"، وخدعت بالدعاية الكاذبة.

وتابع: "إذا كانوا لا يهتمون بالأحياء، فما بالكم بالجثث؟ الولايات المتحدة لا تمول الموتى وبالتالي لم يعودوا ضمن اهتمامتهم في هذا الوضع".

وماريوبول، هي ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك، وتستمد أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي فهي أكبر ميناء على بحر آزوف.

وعام 2014 مع إعلان الجمهورية الشعبية كان عدد سكان المدينة حوالي 450 ألف نسمة.

وفي يونيو وقعت المدينة تحت سيطرة كتيبة "آزوف" النازية التابعة للجيش الأوكراني، والتي عاثت فسادا في المدينة وروعت سكانها حتى وصول قوات دونيتسك مدعومة بتغطية نارية من الجيش الروسي الذي تطوق قواته المدينة الآن، وتجلي السكان عنها قبل اقتحامها.

المصدر: RT