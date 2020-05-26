 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل أكبر عدد للمتعافين من كوفيد-19 على أساس يومي

روسيا تسجل رقمين قياسيين في المتعافين والوفيات بكورونا

أخبار روسيا

روسيا تسجل رقمين قياسيين في المتعافين والوفيات بكورونا
Sputnik Maxim Blinov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyjh

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 173 حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء، فيما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد تراجع حاد للوفيات أمس الاثنين، عندما تم تسجيل 92 حالة، عاد هذا المؤشر للارتفاع مجددا لتبلغ الحصيلة 3807، فيما بلغ إجمالي الإصابات 363342.

جاء ذلك في آخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، والذي أشار أيضا إلى شفاء 12331 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر عدد يومي للمتعافين، ليصبح مجموعهم 131129.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا