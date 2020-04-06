روسيا تعلن ابتكار طريقة علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية عن ابتكار طريقة علاج الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوكالة الفدرالية، اليوم الاثنين، أن العلاج مبني على استخدام سداسي الببتيد الاصطناعي "دالارغين"، وهو من مستقبلات أشباه الأفيونيات.

وأشارت نتائج اختبار المادة على الحيوانات إلى أن استخدامها سمح بزيادة نسبة النجاة، حيث نجا ما بين 70 و100% من الحيوانات التي تم إدخال المادة لأجسامها.

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وأضافت الوكالة أنها تبدأ اليوم البحوث الطبية لـ "دالارغين" للكشف عن فاعليتها أثناء علاج الالتهابات الرئوية الحادة الناجمة عن فيروس كورونا.

يذكر أن الدواء "دالارغين" قد تم تسجيله في روسيا في وقت سابق كدواء لعلاج القرحات الوريدية وحماية الأنسجة الحيوية ومختلف الأعضاء.

المصدر: نوفوستي