تحذيرات مصرية متصاعدة.. كارثة إنسانية إذا اجتاحت إسرائيل رفح
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جولة هي السادسة منذ أكتوبر الماضي لوزير الخارجية الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بدأت في جدة ثم القاهرة حيث اجتمع وزراء خارجية ست دول هي مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن وفلسطين
وانتهت جولة بلينكن في إسرائيل حيث بدا التباين في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي علنيا بشأن عملية في رفح يصر نتنياهو على القيام بها حتى من دون توافق مع الولايات المتحدة. فما هي الرسائل التي حملها الوزير الأمريكي إلى المنطقة ومنها؟ وما هو تأثير ذلك على المفاوضات الجارية في الدوحة؟
ضيف استديو القاهرة الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.