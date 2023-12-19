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الحوثيون يهددون..تحالف واشنطن لن يوقف هجماتنا ضد سفن إسرائيل

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر على وقع هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن الإسرائيلية

مشيرًا إلى أن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
على الفور يأتي رد جماعة أنصار الله على لسان المتحدث باسمها محمد عبد السلام الذي شدد أن التحالف الذي تشكله واشنطن مع عدد من الدول في البحر الأحمر لن يوقف العمليات الرامية لدعم قطاع غزة مضيفًا أن التحالف الأمريكي يهدف لحماية إسرائيل وعسكرة هذا البحر.
فما قدرة تحالف واشنطن على ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟ وهل تؤدي المواجهة بين الطرفين إلى اشتعال حرب شاملة لا تبقي ولا تذر؟

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