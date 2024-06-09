بعد تهديد إسرائيل بغزو لبنان.. حزب الله يتوعد بالمفاجآت

على وقع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، تزداد التحذيرات من اندلاع مواجهة كبرى..

فما هي قدرة إسرائيل على تنفيذ تهديداتها بشن حرب على لبنان مع استمرار عملياتها العسكرية في غزة واستعار الخلافات داخل حكومة الحرب.. وماذا عن المفاجآت التي يتوعد بها حزب الله بعد ثمانية أشهر من حرب استنزاف، خسر خلالها عددا من قادته الميدانيين إضافة إلى دمار كبير في قرى وبلدات الشريط الحدودي .. هذه المحاور وغيرها نناقشها في هذه الحلقة من استديو بيروت مع الكاتب والباحث السياسي د. طلال عتريسي

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