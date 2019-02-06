بالفيديو.. وصول قافلة مساعدات أممية إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين

أكدت الأمم المتحدة وصول قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين في محافظة حمص بالقرب من الحدود السورية – الأردنية.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية والتنموية الأممية في دمشق فدوى عبد ربه بارود إن "الظروف في الركبان بائسة أكثر فأكثر. وغالبية الأشخاص في المخيم من النساء والأطفال الذين كانوا هناك منذ أكثر من سنتين في ظروف قاسية".

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وتضم القافلة الأممية التي وصلت إلى الركبان، والتي أمنت وصولها الشرطة العسكرية الروسية، أكثر من 100 شاحنة، تنقل المواد الغذائية والطبية إلى النازحين.

ويستضيف مخيم الركبان ما بين 40 و50 ألف نازح، والقافلة التي وصلت اليوم الأربعاء هي أول قافلة مساعدات أممية تصل المخيم منذ نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز