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رئيس العراق يحدد أولويات مهام الحكومة القادمة

أخبار العالم العربي

رئيس العراق يحدد أولويات مهام الحكومة القادمة
Reuters
الرئيس العراقي الجديد برهم صالح
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قال الرئيس العراقي برهم صالح إن هناك ضرورة لـ تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تنال دعم جميع الكتل السياسية، لتكون قادرة على أداء مهامها والنهوض بمسؤولياتها، حسبما أفاد مراسلنا.

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وأضاف صالح أن مسؤولية القوى السياسية والحكومة القادمة، هي معالجة النقص الحاصل في الخدمات.

وتابع من أولويات مهام الحكومة القادمة، حماية الدستور والحرص على تطبيق القانون بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والأمني فضلا عن حفظ حقوق كافة المواطنين.

وأكد صالح في أول كلمة له أمام المجلس، حرصه على الالتزام باليمين الدستورية التي أقسم عليها والحفاظ على وحدة العراق.

وجاء فوز مرشح حزب الاتحاد الكردستاني برهم صالح عقب حصوله على 219 صوتا.

المصدر: RT

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