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ليبرمان: إسرائيل لن توقف الهجمات على سوريا

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ليبرمان: إسرائيل لن توقف الهجمات على سوريا
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن تل أبيب لن توقف غاراتها على سوريا وذلك غداة تسبب سلاح الجو الإسرائيلي باسقاط طائرة روسية ما أدى الى مقتل 15 عسكريا روسيا.

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في حديث لراديو الجيش إن إسرائيل "لن توقف الهجمات على سوريا".

وأضاف "سنبذل كل ما هو لازم لضمان سلامة المواطن الإسرائيلي... ولن نجري هذه المناقشات عبر الأثير".

وكتبت السفارة الروسية في تل أبيب على تويتر باللغة الإنجليزية "تعتبر موسكو أفعال سلاح الجو الإسرائيلي غير مسؤولة وغير ودية إذ عرضت طائرة روسية من طراز إليوشن-20 للخطر وأدت إلى مقتل 15 عسكريا".

وأرسلت إسرائيل قائد سلاح الجو إلى موسكو يوم الخميس لإطلاعها على ملابسات الواقعة. وعبرت إسرائيل عن أسفها لسقوط قتلى.

لكن حينما تعرض ليبرمان لضغط أثناء المقابلة، تجنب تأكيد "حرية العمل" الإسرائيلية فوق سوريا، وهو تعبير استخدمه من قبل.

المصدر: رويترز

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