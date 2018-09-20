إسرائيل تسلم روسيا معلومات حول الطائرة الروسية المنكوبة"إيل 20"

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد سلاح الجو، عميكام نوركين، سلم روسيا معلومات حول حادث الطائرة الروسية التي تحطمت قبالة سواحل سوريا خلال لقائه بالعسكريين الروس في موسكو.

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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، " سلم الضباط الإسرائيليون الجانب الروسي أهم استنتاجات التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بخصوص القضية".

وتابع البيان بأنه تم استعراض المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا ونقل أسلحة استراتيجية إلى جماعة "حزب الله" اللبناني.

وبحسب بيان الجيش جرت اللقاءات بروح ودية وحديث مهني مفتوح وشفاف في المواضيع المختلفة وتم التأكيد على أهمية المصالح بين الدولتين ومواصلة التنسيق من أجل منع وقوع حوادث.

وأشار البيان إلى أن البعثة الإسرائيلية تواصل لقاءاتها وستعود إلى إسرائيل في صباح الجمعة الباكر كما كان مخططا.

ويزور قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين موسكو، اليوم الخميس، على رأس وفد من الجيش الإسرائيلي في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية ليلة الاثنين.

المصدر: وكالات