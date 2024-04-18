"حزب الله" يعرض مشاهد من استهداف وحدة المراقبة الجوية الإسرائيلية في قاعدة ميرون

عرض "حزب الله" اللبناني يوم الخميس، مشاهد من عملية استهداف رادار "AN/TEQ-37" للسطع المدفعي في وحدة المراقبة الجوية بقاعدة ميرون شمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف رادار AN/TEQ-37 للسطع المدفعي يعمل على كشف المقذوفات والصواريخ وتحديد مصادر النيران في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون شمال إسرائيل".

هذا واستهدف القصف الإسرائيلي اليوم الخميس بلدتي كفركلا والعدسية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخصين، وقد نعاهما "حزب الله".

وكانت جبهة جنوب لبنان شهدت أمس الأربعاء تصعيدا نوعيا، بعدما استهدف حزب الله مقرا في عرب العرامشة تابعا للجيش الإسرائيلي موقعا إصابات عدة في صفوفه.

وتتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين لبنان وإسرائيل، تخوفا من اتساع رقعة الحرب خاصة مع الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، فيما يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

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المصدر: RT