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مصر.. حريق كبير يلتهم مزارع بالقصاصين في الإسماعيلية (صور + فيديو)

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مصر.. حريق كبير يلتهم مزارع بالقصاصين في الإسماعيلية (صور + فيديو)
RT
مصر.. حريق كبير يلتهم مزارع بالقصاصين في الإسماعيلية
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التهمت النيران بمنطقة البحوث التابعة لقرية أم عزام بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية المصرية، مخلفات زراعية وانتقلت منها لأراض مجاورة ممتلئة بالمحاصيل.

وأفاد موقع "القاهرة 24" مساء يوم الثلاثاء بأن اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ عن حريق كبير اندلع في أرض مخلفات زراعية بمنطقة البحوث الزراعية التابعة لقرية أم عزام بمدينة القصاصين.

وذكر الموقع المصري أن قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأشار إلى أن الحريق التهم مخلفات زراعية وانتقل لمزارع مجاورة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحريق، وفق ما نقله موقع "فيتو"

مصر.. حريق كبير يلتهم مزارع بالقصاصين في الإسماعيلية (صور + فيديو)
مصر.. حريق كبير يلتهم مزارع بالقصاصين في الإسماعيلية (صور + فيديو)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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