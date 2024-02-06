السفير الروسي: عدد السياح الكويتيين الذين يزورون بلادنا ارتفع بأكثر من ستة أضعاف خلال عام 2023

أكد السفير الروسي لدى الكويت فلاديمير جيلتوف أن العلاقات الروسية الكويتية تتطور في مختلف المجالات، وأن السياحة أسرعها نمواً، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.

وخلال الفعالية التي أقيمت بخصوص الحملة الترويجية للسفر إلى موسكو، أوضح فلاديمير جيلتوف أن الكويت تتفوق على جميع دول الخليج الأخرى من حيث معدل نمو عدد السياح القادمين إلى روسيا، مشيرا إلى أن 7000 كويتي زاروا موسكو العام الماضي على متن الرحلات المباشرة لـ"طيران الجزيرة".

وتابع جيلتوف: "خلال عام 2023، ارتفع عدد السياح الكويتيين الذين يزورون بلادنا بأكثر من ستة أضعاف، وساهم إطلاق طيران الجزيرة للرحلات المباشرة من الكويت إلى موسكو قبل عام في تحقيق هذه النتائج الرائعة، والآن مع إدخال التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الكويتيين، أصبح السفر إلى روسيا أسهل بكثير".

وأردف السفير الروسي: "موسكو من بين الوجهات السياحية الأكثر زيارة حيث استقبلت العام الماضي 24.5 مليون زائر، من بينهم 2.3 مليون سائح دولي، ومعالمها الشهيرة، مثل الكرملين والساحة الحمراء، معروفة في جميع أنحاء العالم كرموز لروسيا"، لافتا إلى أن موسكو لا تمثل روسيا بأكملها، ولكن لا توجد كلمات يمكن أن تصف الجاذبية الفريدة لعاصمتنا النابضة بالحياة، والتي أصبحت بوابة السياح الكويتيين إلى روسيا.

من جهته، أعلن اتحاد الشركات السياحية الروسية أن عدد السياح القادمين إلى روسيا في العام الماضي 2023 ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف قياسا بالعام الذي سبقه.

المصدر: "القبس" + RT