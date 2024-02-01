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ارتفاع عدد السياح الأجانب إلى روسيا ثلاث مرات العام الماضي

مال وأعمال

ارتفاع عدد السياح الأجانب إلى روسيا ثلاث مرات العام الماضي
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلن اتحاد الشركات السياحية الروسية أن عدد السياح إلى روسيا في العام الماضي 2023 ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف قياسا بالعام الأسبق.

وبحسب البيانات فقد زار روسيا في العام الماضي 600 ألف مسافر، ومعظم الزيارات مرتبطة بقطاع الأعمال.

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ويرى خبراء أن التأشيرة الإلكترونية ساهمت في زيادة إقبال السياح على روسيا، وسط توقعات في ارتفاع تدفقهم هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الصينيين.

وانطلاقا من أغسطس 2023 أطلقت روسيا التأشيرة الإلكترونية، وأصبح بإمكان رعايا 55 دولة، ومن ضمنها دول عربية، للتقدم للحصول على التأشيرة.

المصدر: برايم

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