روسيا تبدأ بإصدار التأشيرات الإلكترونية لجميع الأجانب في 1 أغسطس

أعلنت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الأجانب إلى روسيا الساعة 10:00 بتوقيت موسكو في 1 أغسطس.

وقالت الإدارة إنه سيكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على التأشيرة من خلال موقع الويب electronic-visa.kdmid.ru.

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وتم إطلاق مؤشر عد تنازلي لبدء الخدمة.

وطلبت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في 19 يوليو ، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحكومة، من الرئيس دعم إطلاق التأشيرات الإلكترونية في البلاد اعتبارا من 1 أغسطس. وأيد الرئيس الاقتراح.

وذكرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أنه سيتم إصدار التأشيرة خلال 6 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وقال مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف أن تكلفة تصريح الدخول للأجانب لن تتجاوز 52 دولارا.

المصدر: RT