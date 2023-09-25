السعودية.. عروض بحرية وجوية احتفاء باليوم الوطني الـ93 (صور + فيديوهات)

نفذت قيادة الأسطول الشرقي والغربي السعودي استعراضا بحريا وجويا، ومسيرة للعربات العسكرية، احتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو عبر حسابها بمنصة X يوثق جانبا من استعراض الأسطول الشرقي البحري والجوي، ومسيرة للعربات العسكرية على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

احتفاءً بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93؛ قيادة الأسطول الشرقي تُنفِّذ استعراضًا بحريًا وجويًا، ومسيرة للعربات العسكرية على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.#نحلم_ونحققpic.twitter.com/UolxK918ND — وزارة الدفاع (@modgovksa) September 24, 2023

كما نفذت القوات البحرية ممثلة بقيادة الأسطول الغربي استعراضا بحريا وجويا، ومسيرة للعربات العسكرية في جدة للمناسبة نفسها.

القوات البحرية مُمثَّلةً بقيادة الأسطول الغربي تنفّذ استعراضًا بحريًا وجويًا، ومسيرة للعربات العسكرية في جدة احتفاءً بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93.#نحلم_ونحققpic.twitter.com/4igtK1oL4B — وزارة الدفاع (@modgovksa) September 24, 2023

تشكيلات بحرية وجوية ومسيرة عسكرية في احتفال قيادة الأسطول الغربي بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93#نحلم_ونحققpic.twitter.com/LWSuRX33V9 — وزارة الدفاع (@modgovksa) September 24, 2023

وكانت وزارة الدفاع قد كشفت عن وحدات القوات البحرية المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 93، مشيرة إلى أن الوحدات المشاركة تشمل فرقاطة فئة الرياض "إف 3000"، إضافة إلى كورفت فئة الجبيل "أفانتي 2200"، ومروحية بحرية مضادة للغواصات "إم إتش 600 آر صقر البحر".

وأضافت أن الوحدات تشمل كذلك الزورق الاعتراضي عالي السرعة "إتش إس آي 32"، وعربة مدرعة من الألغام ومقاومة للكمائن "أوشكوش إم إيه تي في".

المصدر: RT