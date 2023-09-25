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السعودية.. عروض بحرية وجوية احتفاء باليوم الوطني الـ93 (صور + فيديوهات)

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السعودية.. عروض بحرية وجوية احتفاء باليوم الوطني الـ93 (صور + فيديوهات)
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نفذت قيادة الأسطول الشرقي والغربي السعودي استعراضا بحريا وجويا، ومسيرة للعربات العسكرية، احتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو عبر حسابها بمنصة X يوثق جانبا من استعراض الأسطول الشرقي البحري والجوي، ومسيرة للعربات العسكرية على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

كما نفذت القوات البحرية ممثلة بقيادة الأسطول الغربي استعراضا بحريا وجويا، ومسيرة للعربات العسكرية في جدة للمناسبة نفسها.

وكانت وزارة الدفاع قد كشفت عن وحدات القوات البحرية المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 93، مشيرة إلى أن الوحدات المشاركة تشمل فرقاطة فئة الرياض "إف 3000"، إضافة إلى كورفت فئة الجبيل "أفانتي 2200"، ومروحية بحرية مضادة للغواصات "إم إتش 600 آر صقر البحر".

وأضافت أن الوحدات تشمل كذلك الزورق الاعتراضي عالي السرعة "إتش إس آي 32"، وعربة مدرعة من الألغام ومقاومة للكمائن "أوشكوش إم إيه تي في".

المصدر: RT 

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