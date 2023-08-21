وزارة الصحة المصرية: لا إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار أنه لا توجد إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

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وفي تصريحات له لبرنامج "من مصر"، أوضح حسام عبد الغفار أن الفيروسات تتحور باستمرار، واللقاحات فعالة للمتحور الجديدة لفيروس كورونا.

وأضاف: "لم يثبت حتى اللحظة وجود إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في مصر حتى الآن".

كما استعرض عبد الغفار ضوابط ومعايير التكليف لخريجي كليات القطاع الصحي قائلا: "إن التكليف يعني إلزام خريجي كليات القطاع الصحي بالعمل وفقًا لاحتياج الدولة"، مردفا: "التكليف إجراء تقوم به الدولة لسد احتياجات القطاع الصحي في محافظات الجمهورية المختلفة".

وأشار إلى أن "التوزيع يكون بناء على الأعلى مجموعا، وأنه بعد انتهاء حركة التكليف والتوزيع وفقا المجموعة، نصل لمرحلة لأصحاب الأعذار، الذين لديهم موانع ما، وهي معترف بها، والتي تسمح التقدم لحركة التكليف على الموقع الالكتروني"، مركدا أنه يوجد عجز في الأطباء البشريين، وهذا ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.

وصنفت منظمة الصحة العالمية متحور Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدة، موضحة أن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".

المصدر: "اليوم السابع" + RT