نوح: السادات أباح لجماعة الإخوان حرية العمل داخل مؤسسات الدولة (فيديو)

قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية والقيادي المنشق عن الإخوان في مصر، مختار نوح إن الرئيس المصري الراحل أنور السادات منح الجماعة مساحة واسعة من الحرية والعمل داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف مختار نوح خلال استضافته في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" المصرية، أن السادات اعتذر لتنظيم "الجهاد" 1979 بعد اغتيالهم لضابط في مقابر المندرة بالإسكندرية ودعا وزير الداخلية حينذاك لاحتواء القضية.

وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن تنظيم 79 الذي قتل أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس هو التنظيم ذاته الذي قتل السادات فيما بعد.

🔷 أبرز تصريحات مختار نوح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية خلال برنامج "#الشاهد"



◀️ منح الرئيس السادات جماعة الإخوان الإرهابية مساحة واسعة من الحرية والعمل داخل مؤسسات الدولة



◀️ عمر التلمساني كان مخادعا وذو منهج خفي وكانت له مساجد خاصة



◀️ روزاليوسف لم تمدح جماعة الإخوان… pic.twitter.com/iDlQ08TtBv — eXtra news (@Extranewstv) August 10, 2023

وصرح القيادي السابق في الجماعة بأنه في عهد السادات تم حرق ملفات قضايا الإخوان.

وأشار إلى أن منهج المرشد العام الثالث لجماعة الإخوان عمر التلمساني، كان يتسم بالخداع، موضحا أنه كان صاحب منهج خفي وكانت له مساجد خاصة في السبعينيات في منطقة مصر الجديدة ومنها الجمعية الطبية.

وبين نوح أنه تقريبا كانت هناك مناطق بالأكمل إخوانية، مضيفا: "عرفنا الإخوان على هذا الفكر، وكان التلمساني لديه قدرة هائلة على الخداع حتى في مخالفته لأوامر حسن البنا".

المصدر: قناة "إكسترا نيوز" المصرية