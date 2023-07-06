الخارجية الفلسطينية: تبرئة قاتل إياد الحلاق دليل على أن القضاء الإسرائيلي جزء من الاحتلال

دانت الخارجية الفلسطينية تبرئة المحكمة المركزية في القدس للجندي الإسرائيلي قاتل الشاب المصاب بالتوحد إياد الحلاق من التهم الموجهة إليه وقرار شرطة الاحتلال إلحاق المعني بدورة ضباط.

وقالت الخارجية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذا "دليل جديد على أن ما تسمى بالمحاكم وبمنظومة القضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وأن قراراتها بعيدة عن أي قانون وتوفر مخارج لتبرئة المجرمين والقتلة، وأشكالا مختلفة من الوسائل للإفلات من المحاسبة".

وأضاف البيان أن "هذا يثبت أن التحقيقات ومحاكم الاحتلال شكلية ووهمية، لتضليل العالم وإعطاء انطباع كاذب بأن لدى دولة الاحتلال محاكم ومساءلة ومحاسبة قانونية، وهذا ما يجب أن تعيه وتفهمه الدول والمحاكم الدولية، حتى تتحمل مسؤولياتها في محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

المصدر: WAFA