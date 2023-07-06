الجيش الإسرائيلي يكشف هوية الجندي المقتول في عملية "كدوميم" (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل الرقيب أول شيلا يوسف عمير، البالغ عمره 22 عاما، خلال عملية عسكرية قرب مستوطنة "كدوميم".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "استشهد اليوم الخميس، الجندي الراحل، الرقيب أول شيلا يوسف عمير، 22 عاما من مستوطنة ميراف، وهو مقاتل في دورية جفعاتي، خلال عملية بالقرب من كدوميم برصاص مخرّب. قام زملاؤه بتحييد الإرهابي في وقت قصير، ثم تم إخطار عائلته".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قتل مستوطن وأصيب جندي إسرائيلي، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" في مدينة قلقيلية، حيث ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الجندي بحالة موت سريري، فيما تمت تصفية الشاب الفلسطيني الذي نفذ العملية بالرصاص في نفس المكان.

بدورها، أوضحت قناة "كان" بأن "المنفذ أطلق الرصاص على حارس مستوطنة، ثم بعد مسافة، أطلق الرصاص على شخص آخر وتمت مطاردته وقتله".

المصدر: الجيش الإسرائيلي