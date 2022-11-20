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ولي العهد السعودي يثير التفاعل بارتدائه وشاحا عليه علم قطر (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يثير التفاعل بارتدائه وشاحا عليه علم قطر (صور + فيديو)
AFP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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ارتدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشاحا عليه علم قطر خلال حضوره مباراة قطر والإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم مساء الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي مرتديا الوشاح، حيث كان يجلس إلى جوار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

وأثار ارتداء الأمير محمد بن سلمان الوشاح عليه علم قطر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل محمد بن سلمان، إلى الدوحة فجر الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

هذا، وبعث ولي العهد السعودي برقية شكر إلى أمير دولة قطر، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان ولي العهد السعودي قد وجه جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، إلى تقديم الدعم والتسهيلات التي تحتاج إليها قطر لمساندة جهودها في إنجاح استضافتها لبطولة كأس العالم، حسب بيان لوزارة الرياضة السعودية الأحد.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام

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