ولي العهد السعودي يثير التفاعل بارتدائه وشاحا عليه علم قطر (صور + فيديو)
ارتدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشاحا عليه علم قطر خلال حضوره مباراة قطر والإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم مساء الأحد.
وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي مرتديا الوشاح، حيث كان يجلس إلى جوار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.
وأثار ارتداء الأمير محمد بن سلمان الوشاح عليه علم قطر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
صورة باسمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في ملعب البيت الذي شهد انطلاق بطولة #كأس_العالمpic.twitter.com/76WXpfmAwP— مجتمعنا (@KSASociety) November 20, 2022
الأمير محمد بن سلمان يرتدي وشاح العنابي في مباراة اليوم ، مشكور وما قصرت بو سلمان pic.twitter.com/tGSOZlbC6B— ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) November 20, 2022
🇸🇦🇶🇦| صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية #السعودية الشقيقة يرتدي وشاح دولة #قطر أثناء حضوره مباراة #قطر_الاكوادور#FIFAWorldCup | #Qatar2022#قطر2022 | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/FI6F3cgg1t— نديب قطر (@NadeebQa) November 20, 2022
صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية 🇸🇦 يدعم منتخبنا الوطني أمام الإكوادور مرتديًا وشاح قطر 🇶🇦 #مرسال_قطر | #كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/SnWFy7Oe8Z— مرسال قطر (@Marsalqatar) November 20, 2022
سيدي الأمير محمد بن سلمان و بجانبه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد..— معن القويعي (@MaanAlquiae) November 20, 2022
🇶🇦🤍🇸🇦#محمد_بن_سلمان_في_قطر#كأس_العالم_قطر_2022pic.twitter.com/m5AzXkq2dJ
ووصل محمد بن سلمان، إلى الدوحة فجر الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.
هذا، وبعث ولي العهد السعودي برقية شكر إلى أمير دولة قطر، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان ولي العهد السعودي قد وجه جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، إلى تقديم الدعم والتسهيلات التي تحتاج إليها قطر لمساندة جهودها في إنجاح استضافتها لبطولة كأس العالم، حسب بيان لوزارة الرياضة السعودية الأحد.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام