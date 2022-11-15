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مصر.. الاستعداد للإفراج عن عدد كبير من السجناء

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مصر.. الاستعداد للإفراج عن عدد كبير من السجناء
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أعلن المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة مستمرة في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا.

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وقال العوضى إنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل عدد 30 من المحبوسين احتياطيا، وفقا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وتؤكد اللجنة استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

المصدر: RT

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