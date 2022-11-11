السيسي لـ"بايدن": أطلقنا استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان فى مصر، وكذلك مبادرة الحوار الوطني فى أبريل من هذا العام.

إقرأ المزيد

وأضاف السيسي أن لجنة العفو الرئاسي تم إطلاقها لمتابعة كل القضايا والقوائم التي يتم تحديدها يتم التوقيع والتصديق عليها.

وقال الرئيس المصري إن لقائه مع نظيره الأمريكي بحضور الصحافة الأمريكية مهم من أجل نقل تطورات الأوضاع داخل مصر متابعا: "انا عارف إن ده محل اهتمام لكم".

وأضاف السيسي: "أوكد على العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة والتى لم تتغير على مدار 40 عاما".

المصدر: RT