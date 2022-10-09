مصر.. قرار جمهوري بالموافقة على منحة كويتية لربط السكك الحديدية مع السودان

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على منحة كويتية لربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.

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وفي التفاصيل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 227 لعام 2022، بالموافقة على اتفاق منحتين بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.

وأصدر السيسي القرار رقم 261 لعام 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، والمتعلقة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.

وأصدر الرئيس المصري القرار رقم 459 لعام 2022، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

المصدر: "الوطن"