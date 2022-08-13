ليبيا.. هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب مدينة بنغازي

تعرضت مدينة بنغازي الليبية ليل الجمعة لهزة أرضية بقوة 5.9 درجة استمرت لعدة ثوان.

وقال سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم شعروا بالهزة في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة من ليل الجمعة.

الناس اللي في بنغازي كيف كانت الهزة ؟5.1 على مقياس ريختير مش بسيطة ، لطف ربي انه كان المركز متعها البحر ! — NEZAROVIČ💛❤️ (@NizarNezarovic) August 12, 2022

- سمعت اللي انا سمعته؟

- ايووووه

- بنغازي جاها زلزال !!! — عووواااش عمر (@auashaomar) August 13, 2022

#زلزال_بنغازي

استغفروا ..وكبروا ..

حفظكم الله — سيدة الكلمات (@SlmaSalm4) August 13, 2022

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني، بأن هزة أرضية وقعت في البحر المتوسط على بعد 189 كيلومترا شمال غرب مدينة بنغازي الليبية.

وأشار المركز إلى أن الهزة كانت بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية