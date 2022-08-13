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ليبيا.. هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب مدينة بنغازي

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ليبيا.. هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب مدينة بنغازي
AFP
ليبيا.. هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تهز مدينة بنغازي
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تعرضت مدينة بنغازي الليبية ليل الجمعة لهزة أرضية بقوة 5.9 درجة استمرت لعدة ثوان.

وقال سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم شعروا بالهزة في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة من ليل الجمعة.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني، بأن هزة أرضية وقعت في البحر المتوسط على بعد 189 كيلومترا شمال غرب مدينة بنغازي الليبية.

وأشار المركز إلى أن الهزة كانت بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية

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