شمخاني: طهران ستواصل أنشطتها النووية حتى يغير الغرب سلوكه

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن بلاده ستواصل تطوير برنامجها النووي "حتى يغير الغرب سلوكه غير المشروع".

وأضاف شمخاني خلال لقائه اليوم السبت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في طهران، إن إيران "لن تقبل بأي اتفاق لا يوفر مطالبنا بشأن ضمانات أمريكية وأوروبية قابلة للتحقق".

وتابع شمخاني: "التزمنا بكل تعهداتنا وهدفنا هو رفع العقوبات والحصول على المزايا الاقتصادية للاتفاق، وأي اتفاق لا يضمن رفع العقوبات ولا يحقق مصالح إيران الاقتصادية لن يكون مفيدا".

واتهم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة بما أسماه "اتباع سياسة التناقض عبر اعتمادها على التهديد بالعقوبات والضغوط، لأطال أمد المفاوضات النووية".

وقال إن "إجراءات إيران الانتقامية في المجال النووي هي مجرد ردود قانونية تتسم بالعقلانية على الممارسات الأحادية الأمريكية والتقاعس الأوروبي وسوف تستمر طالما لم تتغير ممارسات الغرب غير القانونية".

المصدر: وكالات