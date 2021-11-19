تقرير: اتفاق على الخطة القطرية لتمويل رواتب موظفي "حماس"

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن كلا من إسرائيل وحركة "حماس" ومصر وافقوا على الخطة التي طرحتها قطر من أجل تمويل رواتب موظفي الحركة بشكل غير مباشر.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الموظفين في قطاع غزة سيحصلون على الرواتب في الأيام القريبة المقبلة.

وتقضي الخطة بأن تنقل مصر بضائع ووقود ومواد تموينية بقيمة 10 ملايين دولارإلى قطاع غزة، وتسدد قطر ثمنها، فيما تبيع "حماس" الوقود وتسدد رواتب موظفيها من مدخول الوقود.

يذكر أن المنحة المالية القطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، يتم تحويل نحو 10 ملايين دولار منها إلى العائلات المحتاجة في القطاع، و10 ملايين دولار أخرى من أجل شراء وقود للقطاع من إسرائيل، والجزء الثالث من المنحة بمبلغ 10 ملايين دولار لتسديد الرواتب، الذي رفضت إسرائيل دفعها بشكل مباشر في إطار المنحة القطرية.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لم تعبر عن معارضتها للخطة القطرية، وأنها ستخرج إلى حيز التنفيذ في الأيام القريبة المقبلة، حيث سيتم نقل وقود من مصر إلى القطاع، مشيرة إلى أنه ما زالت هناك قضايا تقنية صغيرة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، لكنها تعتبر "تفاصيل هامشية".

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنظر إلى الهدوء السائد منذ العدوان على غزة، في مايو الماضي، على أنه مصلحة بارزة لها، وأن "هذه المصلحة تتزايد في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الإسرائيلي إلى تحسين قدراته لصالح مواجهة مباشرة مع إيران وتجهيز خيار عسكري لمواجهة النووي الإيراني، وعاد بشكل مكثف إلى تدريب قوات الاحتياط، التي تضررت جهوزيتها في السنوات الأخيرة بشكل عام وخلال فترة كورونا بشكل خاص".

المصدر: "عرب 48"