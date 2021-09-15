آلية جديدة لا تعتمد "الحقائب المليئة بالنقود".. قطر تستأنف توزيع مساعداتها لغزة

استأنفت قطر توزيع مساعداتها لقطاع غزة عبر آلية جديدة لا تشمل الحقائب المليئة بالنقود كما كان عليه الحال قبل حرب غزة في مايو الماضي.

وذكر إعلام حركة "حماس" أن الأموال توزع من خلال المتاجر الكبرى والصرافة، ومتاجر التجزئة الأخرى في عملية سوف تتواصل خلال الأيام القادمة، بينما قالت الأمم المتحدة إن المساعدات تبلغ إجمالا نحو 40 مليون دولار.

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ويأتي ذلك بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق على كيفية توزيع الجزء المتعلق برواتب موظفي غزة من "المنحة القطرية"

يذكر أن تلك المساعدات تأتي ضمن تعهدات الأمم المتحدة بعد حرب غزة الأخيرة بالعمل مع السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا لإعادة إعمار القطاع، وذلك بنوع من الهدنة غير الرسمية التي توسطت فيها مصر والأمم المتحدة خلال السنوات الماضية.

وقضت الهدنة بموافقة "حماس" على التهدئة مقابل تخفيف الحصار المفروض من جانب إسرائيل ومصر على القطاع، عقب سيطرة الحركة عليه عام 2007.

المصدر: "أسوشييتد برس"