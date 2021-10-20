إيران: سياسات الحظر الأوروبية والأمريكية ضد دمشق لا تصب في حل الأزمة السورية

اعتبر علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، أن العقوبات الغربية على دمشق لن تساعد في حل الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.

وخلال لقائه استفان رافانان، ممثل إيطاليا الخاص بشؤون سوريا، على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف، قال خاجي إن "الهدوء في سوريا سيؤدي إلى استقرار المنطقة، لكن سياسات الحظر الأوروبية والأمريكية لا تصب في حل الأزمة السورية".

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وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري إضافة إلى عودة النازحين واقتلاع جذور الإرهاب من سوريا.

المصدر: "إرنا"