 
مباشر

إيران: سياسات الحظر الأوروبية والأمريكية ضد دمشق لا تصب في حل الأزمة السورية

أخبار العالم العربي

إيران: سياسات الحظر الأوروبية والأمريكية ضد دمشق لا تصب في حل الأزمة السورية
Reuters LISI NIESNER
علم إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjlq

اعتبر علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، أن العقوبات الغربية على دمشق لن تساعد في حل الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.

وخلال لقائه استفان رافانان، ممثل إيطاليا الخاص بشؤون سوريا، على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف، قال خاجي إن "الهدوء في سوريا سيؤدي إلى استقرار المنطقة، لكن سياسات الحظر الأوروبية والأمريكية لا تصب في حل الأزمة السورية".

إقرأ المزيد
نقاشات صياغة الدستور السوري تنطلق في جنيف
نقاشات صياغة الدستور السوري تنطلق في جنيف

وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري إضافة إلى عودة النازحين واقتلاع جذور الإرهاب من سوريا.

المصدر: "إرنا" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا