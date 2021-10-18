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نقاشات صياغة الدستور السوري تنطلق في جنيف

أخبار العالم العربي

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تستمر الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية حتى يوم الجمعة القادم.

ومن المنتظر أن تقدم الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق للبدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري خلال الأسبوع الحالي.

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