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وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يدعم الدعوة لقدوم يهود مسلحين إلى اللد

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وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يدعم الدعوة لقدوم يهود مسلحين إلى اللد
Reuters RONEN ZVULUN
آثار الاشتباكات وأعمال العنف في مدينة اللد الإسرائيلية
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أعرب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا عن دعمه لدعوة عضو بلدية مدينة اللد عاميحاي لينغفلد ليهود مسلحين للقدوم إلى المدينة، معتبرا إياها شرعية.

وقال أوحانا، في رده على رسالة من النائب في الكنيست عوفر كسيف إن "دعوة المواطنين للدفاع أمام مهاجميهم، بما في ذلك بواسطة سلاح يحملونه بترخيص قانوني، دعوة شرعية".

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وأشار إلى أنه لا يعتبر هذه الدعوة "تحريضا".

وكان العضو في مجلس بلدية اللد عاميحاي لينغفلد قد دعا خلال زيارته لبيت ألقيت عليه زجاجة حارقة، يوم الجمعة اليهود "للدفاع على أنفسهم" ولمجيء يهود مسلحين لحماية السكان اليهود في المدينة التي شهدت اشتباكات بين المجتمعين العربي واليهودي أثناء التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وأثارت الدعوة تنديدا من قبل المجتمع العربي في إسرائيل، واعتبرها الساسة العرب "تحريضا" على العنف.

المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية

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