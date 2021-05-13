بالفيديو.. يهود مسلحون يجوبون الشوارع في مدينة اللد بحثا عن الفلسطينيين

أفادت مراسلة RT اليوم الخميس، بأن مستوطنين مسلحين انتشروا في مدينة اللد الواقعة على ضواحي تل أبيب، وهم يجوبون في المدينة بحثا عن الفلسطينيين.

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وأظهر مقطع فيديو انتشار مجموعة من المستوطنين المسلحين في مدينة اللد وهم يجوبون في المدينه بحثا عن الفلسطينيين وسط فوضى وأصوات وتعليقات الأهالي من نوافذ البيوت وتصويرهم لما يجري.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الطوارئ في مدينة اللد، التي تحولت بحسب الشرطة في الساعات الأخيرة إلى مسرح لـ"أعمال شغب".

كما أعلنت الشرطة حظر التجول ليلا ونشرت تعزيزات من أفرادها المدججين بالسلاح، في محاولة لدرء خطر المزيد من أعمال العنف في اللد.

وتلقت اللد، الواقعة على ضواحي تل أبيب، خلال الساعات الماضية، عددا من الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة.

المصدر: RT