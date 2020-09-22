مصر تسجل 113 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 113 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالعدوى في البلاد إلى 102254 حالة، فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 5806 حالات.

وأوضح مجاهد أن 811 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 91143 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

ناصر حاتم

المصدر: RT