أردوغان يتحدث عن لقاءات مع مصر ويوجه تشاووش أوغلو بالتواصل مع نظيره السعودي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عن لقاءات بين مسؤولين أتراك ومصريين، مستنكرا التضامن بين مصر واليونان وإسرائيل في شرق المتوسط.

وذكر أردوغان في كلمة متلفزة في مدينة اسطنبول بثتها قناة "TRT عربي" أن التضامن بين إسرائيل وكل من مصر واليونان "أمر غير مقبول"، مضيفا: "مواقف الشعبين المصري والتركي وتضامنهما ليست كتضامن الشعب المصري مع اليوناني، فحضارتنا ومبادئنا التاريخية ومفاهيمنا أقرب مما هي مع اليونان".

يحدث الآن | كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان https://t.co/2zI0AdeKei — TRT عربي (@TRTArabi) August 14, 2020

وقال الرئيس التركي إنه يجب على السلطات المصرية أن "تتفهم ذلك"، وتابع: "في لقاءاتنا مع الجانب المصري يقولون لنا إن هناك سوء تفاهم بيننا يجب إزالته".

#عاجل | #أردوغان: في لقاءاتنا مع الجانب المصري يقولون لنا إن هناك سوء تفاهم بيننا يجب إزالته — TRT عربي (@TRTArabi) August 14, 2020

كما شدد أردوغان على أن السعودية تتخذ أيضا "خطوات خاطئة"، مشيرا إلى أنه وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بالتواصل مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان وأن يطلب منه "أن يتخذ الخطوات اللازمة" لتسوية القضايا العالقة.

المصدر: تي إر تي