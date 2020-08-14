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أردوغان يتحدث عن لقاءات مع مصر ويوجه تشاووش أوغلو بالتواصل مع نظيره السعودي

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أردوغان يتحدث عن لقاءات مع مصر ويوجه تشاووش أوغلو بالتواصل مع نظيره السعودي
Reuters Umit Bektas
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عن لقاءات بين مسؤولين أتراك ومصريين، مستنكرا التضامن بين مصر واليونان وإسرائيل في شرق المتوسط.

وذكر أردوغان في كلمة متلفزة في مدينة اسطنبول بثتها قناة "TRT عربي" أن التضامن بين إسرائيل وكل من مصر واليونان "أمر غير مقبول"، مضيفا: "مواقف الشعبين المصري والتركي وتضامنهما ليست كتضامن الشعب المصري مع اليوناني، فحضارتنا ومبادئنا التاريخية ومفاهيمنا أقرب مما هي مع اليونان".

وقال الرئيس التركي إنه يجب على السلطات المصرية أن "تتفهم ذلك"، وتابع: "في لقاءاتنا مع الجانب المصري يقولون لنا إن هناك سوء تفاهم بيننا يجب إزالته".

كما شدد أردوغان على أن السعودية تتخذ أيضا "خطوات خاطئة"، مشيرا إلى أنه وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بالتواصل مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان وأن يطلب منه "أن يتخذ الخطوات اللازمة" لتسوية القضايا العالقة.

المصدر: تي إر تي

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