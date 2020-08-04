مدير الأمن اللبناني: يبدو أن الانفجار بالمرفأ وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات

تفقد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مكان الانفجار في مرفأ بيروت، وقال، إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

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وقال إبراهيم "ننتظر التحقيقات ليتبين ما حصل، ويبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية تحدد طبيعة ما حصل ولا نريد استباق التحقيقات".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية