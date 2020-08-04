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مراسلنا نقلا عن مصادر طبية: أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت

مدير الأمن اللبناني: يبدو أن الانفجار بالمرفأ وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات

أخبار العالم العربي

مدير الأمن اللبناني: يبدو أن الانفجار بالمرفأ وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات
general-security.gov.lb
اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام
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تفقد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مكان الانفجار في مرفأ بيروت، وقال، إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

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وقال إبراهيم "ننتظر التحقيقات ليتبين ما حصل، ويبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية تحدد طبيعة ما حصل ولا نريد استباق التحقيقات".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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