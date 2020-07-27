استمرار تراجع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مصر

كشف البيان اليومي لتفشي وباء فيروس كورونا في مصر، اليوم الاثنين، عن استمرار تراجع الإصابات بالفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، مشيرا إلى وفاة 46 مصابا بالفيروس.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT