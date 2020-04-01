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الزرفي: الحكومة العراقية المقبلة ستعمل على إغلاق ملف النازحين

أخبار العالم العربي

الزرفي: الحكومة العراقية المقبلة ستعمل على إغلاق ملف النازحين
Reuters
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قال رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الأربعاء، إن حكومته المرتقبة ستعمل على إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي.

وأكد في بيان صحفي خلال استقباله وزير الهجرة ورئيس صندوق إعمار العراق "عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك".

وأضاف "سنطلق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق".

وأشار الزرفي إلى تلقيه "إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الأتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية".

المصدر: RT

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