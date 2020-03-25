مصر.. وزير الداخلية يتابع تنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين بسبب كورونا

قام وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، بجولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وشدد الوزير خلال الجولة، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التجول، مؤكدا على استمرار تفعيل العمل الميدانى لكافة القطاعات الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة.

ووجه وزير الداخلية بالتواجد الميداني الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.

كما التقى وزير الداخلية بعدد من القيادات الأمنية ورجال الشرطة وأعرب عن تقديره لما بُذل من جهود من مختلف قطاعات الوزارة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وخلال هذه اللقاءات، أكد المسؤول أن الفلسلفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع في مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين.

ووجه توفيق بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لا سيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر.

وأشار الوزير إلى أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، ومعربا عن ثقته في تفهم السكان للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف في المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

كما أعرب توفيق عن ثقته في تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها.

ناصر حاتم

المصدر: RT