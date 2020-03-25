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السيسي للمصريين: على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسنعبر اللحظات العصيبة

أخبار العالم العربي

السيسي للمصريين: على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسنعبر اللحظات العصيبة
Reuters John MacDougall/Pool via REUTERS
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
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دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، المواطنين إلى عدم خرق التقييدات التي دخلت حيز التنفيذ في مصر، اليوم الأربعاء، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال السيسي في تدوينته: "في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من إجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها، حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين".

وأعرب الرئيس المصري عن قناعته بأن بلاه ستنجح في التغلب على الوباء "بتكاتف الجميع، بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".

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وختم السيسي بالقول "إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

المصدر: RT

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