قال مظلوم عبدي القائد العام لـ"قسد"، اليوم الجمعة، إن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف عبدي في تغريدة على "تويتر": "يستمر الأتراك ووكلاؤهم الجهاديون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة".

Turks and their jihadist proxies keep attacking NE Syria and taking more territory every hour. After the ceasefire agreement made with US officials @VP directed by @POTUS, 182 of our comrades and tens civilians were martyred, 30k civilians were displaced, 1100 km² was occupied. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 8 ноября 2019 г.

وتابع القيادي الكردي القول: "بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المسؤولين الأمريكيين، استشهد 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين، ونزح 30 ألف مدني، وتم احتلال 1100 كيلومتر مربع".

وأكد مظلوم عبدي، أن "قوات سوريا الديمقراطية"، "التزمت بجميع التزامات اتفاقية وقف إطلاق النار، بهدف حماية شعبنا من القتل والتهجير. وتم استئناف برنامجنا الناجح لمكافحة الإرهاب والعمليات المشتركة لضمان هزيمة داعش ونقوم الآن بحماية حقول النفط مع القوات الأمريكية".

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وفي 9 أكتوبر الماضي، باشر الجيش التركي مع فصائل معارضة مسلحة سورية، بتنفيذ عملية "نبع السلام" بهدف إبعاد المسلحين الأكراد عن الأراضي السورية المحاذية للحدود مع تركيا.

وتم وقف العملية بموجب اتفاقين منفصلين أحدهما مع الولايات المتحدة والآخر مع روسيا، يتضمنان انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية لمسافة 30 كلم، فضلا عن تسيير دوريات مشتركة في تلك المناطق باستثناء القامشلي.

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي