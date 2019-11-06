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مظلوم عبدي: "قوات سوريا الديمقراطية" استأنفت عملها مع التحالف الدولي

أخبار العالم العربي

مظلوم عبدي:
Gettyimages.ru / Delil Souleiman
قائد "قوات سوريا الديموقراطية"، مظلوم عبدي
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قال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، اليوم الأربعاء، إن قواته استأنفت برنامج عملها المشترك مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

وقال عبدي في تغريدة على "تويتر": "نتيجة لسلسلة اجتماعات مع قيادات قوات التحالف الدولي، تستأنف قوات سوريا الديمقراطية برنامج عملها المشترك مع التحالف لمكافحة "داعش" وتأمين البنى التحتية لمناطق شمال شرق سوريا".

وأضاف أن ذلك تم "وفقا للمرحلة الراهنة والمستجدات الجديدة على الأرض".

وكانت "قوات سوريا الديموقراطية" قد نفت خبر إصابة مظلوم عبدي، مؤكدة أنه يمارس عمله بشكل طبيعي.

وصرح مسؤول المركز الإعلامي في "قسد"، مصطفى بالي، بأن "خبر إصابة مظلوم عبدي غير صحيح بأي شكل من الأشكال".

المصدر: RT + "تويتر"

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