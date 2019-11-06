قال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، اليوم الأربعاء، إن قواته استأنفت برنامج عملها المشترك مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

وقال عبدي في تغريدة على "تويتر": "نتيجة لسلسلة اجتماعات مع قيادات قوات التحالف الدولي، تستأنف قوات سوريا الديمقراطية برنامج عملها المشترك مع التحالف لمكافحة "داعش" وتأمين البنى التحتية لمناطق شمال شرق سوريا".

وأضاف أن ذلك تم "وفقا للمرحلة الراهنة والمستجدات الجديدة على الأرض".

نتيجة لسلسلة اجتماعات مع قيادات قوات التحالف الدولي، تستأنف قوات سوريا الديمقراطية برنامج عملها المشترك مع التحالف لمكافحة #داعش وتأمين البنى التحتية لمناطق شمال شرق سوريا. وذلك وفقًا للمرحلة الراهنة والمستجدات الجديدة على الأرض. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 6 ноября 2019 г.

وكانت "قوات سوريا الديموقراطية" قد نفت خبر إصابة مظلوم عبدي، مؤكدة أنه يمارس عمله بشكل طبيعي.

وصرح مسؤول المركز الإعلامي في "قسد"، مصطفى بالي، بأن "خبر إصابة مظلوم عبدي غير صحيح بأي شكل من الأشكال".

المصدر: RT + "تويتر"