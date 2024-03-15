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مساعد رقمي ذكي للموقع الحكومي الروسي للخدمات الرقمية

العالم الرقمي و Social media

مساعد رقمي ذكي للموقع الحكومي الروسي للخدمات الرقمية
Sputnik
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أعلن نائب وزير التنمية الرقمية في روسيا أوليغ كاتشانوف ان موقع "Gosuslugi" الحكومي المخصص لتقديم الخدمات الرقمية حصل على مساعد ذكي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال مؤتمر "TAdviser IT Government Day" قال كاتشانوف:"تم إضافة مساعد رقمي ذكي يدعى Max إلى موقع Gosuslugi، تولى هذا المساعد جزءا كبيرا من خدمات البحث والدعم التقني، وقام بمعالجة 80 % تقريبا من الطلبات الإلكترونية الموجودة في الموقع، إذ قام بمعاينة 450 مليون طلب".

وأضاف:"في فبراير الماضي أعلنت وزارة التنمية الرقمية أن الموقع سيحصل على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها في روسيا، وسيتم دعم Max بهذه التقنيات، الأمر الذي سيسمح له بتوليد إجابات قصيرة ومفهومة للأسئلة التي سيطرحها المستخدمون، وسيبني إجاباته بناء على دراسة البيانات الموجودة في الموقع".

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وأشار كاتشانوف إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المساعد الذكي الجديد سيقلل من وقت معالجة البيانات وسيساعد على تزويد مستخدمي الموقع بإجابات أكثر دقة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على عمل الموقع بشكل عام.

ومن جهته أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو إلى أن إدخال المساعد Max على الموقع سرّع من عمل الموقع، وتحسّن معه إقبال المستخدمين على الخدمات التي يقدمها "Gosuslugi " للمواطنين.

المصدر: فيستي

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