وزير التنمية الاقتصادية: روسيا أصبحت من الدول الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف أن روسيا أصبحت من الدول الرائدة في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وفي حديث حول الموضوع قال الوزير:"تحتل روسيا أحد الأماكن الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ دخلت في قائمة أفضل 10 دول في العالم من حيث القوة الحاسوبية التي تستخدم هذه التكنولوجيا".

وأضاف:"اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية في اقتصاد روسيا وصل إلى 31.5%، وهذا سيجعل من الممكن استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع في الأعمال والإدارة العامة.. وعلى مدى العامين الماضيين ارتفع مستوى الاعتماد على هذه التقنيات في البلاد بمقدار مرة ونصف".

وأشار الوزير إلى ضرورة خلق محفزات لأولئك الذين لم يستخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد، وتطوير السوق والحلول للتأقلم مع هذه التقنيات، كما سلّط الضوء على ضرورة تطوير العلوم الأساسية وتطوير العلوم المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخلق طرق جديدة لتطوير التقنية.

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وأعلن ريشيتنيكوف أن روسيا لديها خطط لإنشاء مدارس علمية وتخصيص تمويل إضافي لفتح مراكز بحثية جديدة، وأشار إلى ضرورة إشراك الشركات في هذه العملية.

ومن جهته أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو إلى أن روسيا تعمل على إعداد 13 استراتيجية جديدة للتحول الرقمي وإدخال الحوسبة في قطاعات الاقتصاد والمجال الاجتماعي والإدارة العامة، وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تسريع عمليات اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

المصدر: فيستي