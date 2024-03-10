موسكو تعتمد روبوتات الذكاء الاصطناعي لإجراء العمليات الجراحية

أعلنت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا أن الأطباء في العاصمة الروسية سيعتمدون روبوتات جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء العمليات الجراحية.

وحول الموضوع قالت راكوفا:"المستشفى السريري رقم 13 في موسكو سيبدأ قريبا بإجراء عمليات استبدال المفاصل باستخدام روبوت جديد مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأضافت:"الروبوت الجديد الذي جهّزت به المستشفى مخصص لإجراء عمليات استبدال مفصل الركبة بالكامل، يقوم هذا الروبوت بإنشاء خطة جراحية مخصصة معتمدا على نموذج ثلاثي الأبعاد للمفصل تم إنشاؤه باستخدام التصوير المقطعي المحوسب".

وأشارت إلى أن استخدام الروبوت الجديد سيسمح بتركيب الغرسات المفصلية بشكل دقيق، وسيقلل من خطر حدوث المضاعفات بعد العمليات الجراحية، ما سيؤمن استخداما مريحا وطويل الأمد للمفصل الصناعي للأشخاص الذين ستجرى لهم مثل هذا النوع من العمليات.

إقرأ المزيد

وبحسب راكوفا فإن موسكو وسعت اعتمادها على الروبوتات بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية لإجراء العمليات الجراحية، مثل عمليات جراحة الأعصاب والمسالك البولية.

المصدر: فيستي