موسكو.. الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص مئات آلاف الصور الشعاعية

تعتمد موسكو برنامجا صحيا يستخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص البيانات والمعلومات الطبية، وساهمت هذه التقنيات بشكل كبير في تحسين خدمات الرعاية الصحية في المدينة.

وحول الموضوع قالت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا:"تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمدة عام لمعاينة بيانات صور الثدي الشعاعية التي أجريت في إطار برنامج التأمين الطبي الإلزامي في موسكو، وخلال هذه الفترة تم تحليل أكثر من 350 ألف صورة بواسطة هذه التقنيات، الأمر الذي سرّع عملية التشخيص بنسبة ثمانية أضعاف تقريبا".

وأشارت راكوفا إلى أن التصوير الشعاعي للثدي (Mammography) يعد وسيلة فعالة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة هذه الصور يمكن أن يسرع عملية التشخيص ويخفف العبء على أطباء الأشعة، فمنذ بداية عام 2023 بدأت في موسكو عملية معاينة هذا النوع من الصور من قبل المختصين وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضا.

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ومن جهته قال كبير أطباء الأشعة في موسكو، يوري فاسيليف:"إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في معاينة البيانات الطبية يختصر الوقت وتقلل من احتمالية عدم ملاحظة الأطباء لتطور بعض الأمراض".

المصدر: فيستي