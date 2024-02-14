الرئيس بوتين يتفقد مركز التشخيص والتطبيب عن بعد في موسكو

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين زيارة تفقدية لمركز التشخيص والتطبيب عن بعد في موسكو، والذي يعتبر من أهم المراكز الطبية في البلاد.

قام بوتين بزيارة المركز برفقة محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، وتفقد سير العمل فيه وتعرف على إمكانياته والخدمات التي يقدمها في مجال الصحة.

يقع هذا المركز بشارع بتروفكا في العاصمة الروسية، ويعتبر الأول من نوعه في روسيا، وأحد أكبر المراكز في العالم لتقديم خدمات التشخيص والتطبيب عن بعد.

ويعمل في هذا المركز أفضل المختصين في مجال الطب، كما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد فيه تساعد على دراسة صور الرنين المغناطيسي والأشعة السينية التي يتم الحصول عليها من عيادات ومشافي موسكو، إذ تساعد هذه التقنية على تشخيص بيانات هذه الصور بدقة وبسرعة كبيرة.

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وحتى عام 2020 كان الأطباء في موسكو يعتمدون على الطرق التقليدية في معاينة صور الرنين المغناطيسي وصور الأشعة، إلا أن ظهور المركز ساهم بتقديم خدمات كبيرة في هذا المجال، وساهم في سرعة إنجاز عمليات التشخيص.

المصدر: وكالات روسية