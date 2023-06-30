موسكو توسع اعتمادها على الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية

أعلنت نائبة محافظ مدينة موسكو أناستاسيا راكوفا أن الخبراء في المدينة سيوسعون اعتمادهم على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التصوير الشعاعي.

وحول الموضوع قالت المسؤولة: "سيساعد الذكاء الاصطناعي الخبراء في موسكو على تحليل بيانات تصوير الثدي بالأشعة السينية، ومنذ العام 2023 أصبحت موسكو أول مدينة روسية تعتمد هذه التقنيات لتحليل بيانات الصور الإشعاعية في إطار التأمين الطبي الإلزامي للمرضى، وأول تطبيق عملي لاستعمال هذه التقنيات جرى لتحليل بيانات الصور الشعاعية للثدي".

وأضافت: " الخوارزميات الذكية قادرة على وصف عدد كبير من الصور الطبية أسرع من الإنسان، وأثبتت الأبحاث التي أجراها علماء موسكو أن خدمات الذكاء الاصطناعي تقلل الوقت الذي يستغرقه وصف تصوير الثدي بالأشعة السينية بأكثر من 8 مرات ، مع الحفاظ على الجودة العالية للتشخيص".

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وأشارت راكوفا إلى أن الخبراء في المدينة قاموا بدراسة أكثر من 100 ألف صورة شعاعية للثدي حتى الآن بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونتيجة لذلك حصل المرضى على النتائج بشكل أسرع، وتمكن الأطباء من وصف العلاجات المناسبة خلال فترة زمنية أقل من المعتاد أيضا.

المصدر: موسكوفسكييه نوفوستي