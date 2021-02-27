 
مباشر

غوغل تطور جيلا جديدا من الهواتف الذكية

العالم الرقمي و Social media

غوغل تطور جيلا جديدا من الهواتف الذكية
youtube/Android Central
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/puqe

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من هواتف Pixel الشهيرة.

وتبعا للتسريبات فإن الهواتف الجديدة ستكون نسخا معدلة من هواتف Pixеl 4a 5G و Pixеl أن بعضها سيكون قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ومن بين أبرز الأجهزة التي يتوقع أن تطرحها غوغل مستقبلا سيكون هاتف Pixel 5a، والذي سيحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة، وهيكل بأبعاد (156.2/73.2/8.8) ملم، ويزود بشاشة OLЕD قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD.

إقرأ المزيد
كوالكوم تعلن عن نظارة مميزة للواقع الافتراضي
كوالكوم تعلن عن نظارة مميزة للواقع الافتراضي

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف أيضا بماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتا على واجهته الخلفية، وعلى كاميرا أمامية تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ولم تصرح غوغل بشكل رسمي بعد عن موعد الإعلان عن جيلها الجديد من الهواتف، لكن بعض التسريبات تشير إلى أن هذه الأجهزة قد تظهر في الربع الثاني من العام الجاري.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا