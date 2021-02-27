غوغل تطور جيلا جديدا من الهواتف الذكية

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من هواتف Pixel الشهيرة.

وتبعا للتسريبات فإن الهواتف الجديدة ستكون نسخا معدلة من هواتف Pixеl 4a 5G و Pixеl أن بعضها سيكون قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

So here are the Spec's and Renders of #Pixel5A



📱6.2" FHD+ OLED Flat

📲156.2 x 73.2 x 8.8mm

Plastic Made Rear Panel

📷Dual Camera Lens + Sensor

Left Side Single Punch Hole

🎧3.5mm Jack

🔒Rear Fingerprint

🔊Stereo Speakers🔊



Via @OnLeakshttps://t.co/VEqVJQnKMN#Google#Pixel5pic.twitter.com/QtycW1gtZU — Piyush (@Indian_Tech_1) February 23, 2021

ومن بين أبرز الأجهزة التي يتوقع أن تطرحها غوغل مستقبلا سيكون هاتف Pixel 5a، والذي سيحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة، وهيكل بأبعاد (156.2/73.2/8.8) ملم، ويزود بشاشة OLЕD قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD.

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ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف أيضا بماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتا على واجهته الخلفية، وعلى كاميرا أمامية تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ولم تصرح غوغل بشكل رسمي بعد عن موعد الإعلان عن جيلها الجديد من الهواتف، لكن بعض التسريبات تشير إلى أن هذه الأجهزة قد تظهر في الربع الثاني من العام الجاري.

المصدر: 4pda