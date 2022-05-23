استطلاع رأي: 43% من الروس يخشون من الإصابة بفيروس كورونا

اعترف 43% من الروس أنهم يخافون من الإصابة بعدوى "كوفيد – 19".

تبيّن ذلك نتيجة استطلاع رأي أجرته بوابة "زاربلاتا. رو" الإلكترونية الروسية.

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وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أن 20% من المواطنين يخافون من الإصابة بفيروس كورونا ويراعون الإجراءات الاحترازية. أما 23% من المشاركين في استطلاع الرأي فيخشون من الإصابة بـ"كوفيد – 19"، لكنهم لا يتقيّدون في الوقت نفسه بأي تدابير احترازية.

وحسب استطلاع الرأي فإن 49% من المشاركين في استطلاع الرأي يعتبرون أن التدابير الوقائية ستطبّق انطلاقا من الأوضاع الصحية في منطقة معيّنة. أما 34% منهم فيعتقدون أنه لن يتم فرض أية قيود إطلاقا لأن ذلك سيوجّه ضربة قاسية إلى الاقتصاد الوطني.

وقال الكثيرون إنهم لا يرغبون في تحقيق تجربة استخدام أكواد "QR" ونظام ارتداء الأقنعة الواقية والعمل عن بعد وفرض قيود متعلقة بالسفر داخل روسيا وخارجها وعزل المواطنين المعرّضين للخطر.

يذكر أن أخصائية الوبائيات الروسية، بشينيتشنايا، كانت قد صرحت في وقت سابق بأنها لا تتوقع ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد – 19" في روسيا، مشيرة إلى أن غالبية المواطنين قد اكتسبوا المناعة بعد التطعيم أو الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي لا يمنعهم من التطعيم مرة أخرى بحلول موسم الخريف.

المصدر: لايف