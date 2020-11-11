كيف تساعد القهوة على إعادة نمو الشعر لدى مرضى الثعلبة ذكرية الشكل؟

غالبا ما يكون تساقط الشعر نتيجة عمليات طبيعية في الجسم، لذا فإن إيقافه قد يبدو بلا جدوى. ولكن العديد من الدراسات توصلت إلى طرق بسيطة يمكنها المساعدة في حل هذه المشكلة المؤرقة.

يمكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة لرد فعل على المواقف العصيبة، على سبيل المثال، أو علم الوراثة.

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وفي الواقع، تلعب الجينات الدور الأكثر بروزا في تساقط الشعر عند الرجال، وتسبب مرض الصلع الوراثي، أو كما يعرف باسم مرض الثعلبة ذكرية الشكل ويعتقد الباحثون أن الصلع الوراثي، هو نتيجة لهرمون ديهدروتستوستيرون (DHT)، أو هرمون الذكورة، الذي يضر بصيلات الشعر.

ويُعتقد أن التستوستيرون يسهل هذه العملية التي تؤدي في النهاية إلى الصلع.

وفي مواجهة قوة الجينات، يمكن أن يبدو تساقط الشعر من هذا النوع مشكلة غير قابلة للحل، ولكن يمكنك معالجتها في الواقع.

وتشير الأبحاث إلى أنك لست مضطرا للخضوع لعملية جراحية أو اختيار أدوية باهظة الثمن ذات آثار جانبية سيئة لوقفها، حيث أظهر استخدام الكافيين الموجود في القهوة نتائج واعدة في تحفيز نمو الشعر ووقف تساقط الشعر عند الذكور.

ويُعتقد أن الكافيين يمنع آلية هرمون ديهدروتستوستيرون عن طريق تثبيط هرمون التستوستيرون.

وفي إحدى الدراسات، استخدم الباحثون عينات من فروة الرأس من مرضى الثعلبة ذكرية الشكل والتي تمت زراعتها باستخدام تركيزات مختلفة من هرمون التستوستيرون و / أو الكافيين لمدة 120-192 ساعة.

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ووجدت النتائج أن إضافة الكافيين بتركيزات 0.001% و0.005% قادرة على مواجهة الآثار القمعية لهرمون التستوستيرون على نمو الشعر، مع زيادة استطالة جذع الشعرة بعد 120 ساعة من تناول الكافيين، مقارنة بمجموعة التحكم.

وخلص الباحثون إلى أن هذا "يوضح أن الكافيين محفز لنمو شعر الإنسان وقد يكون له أهمية في علاج الثعلبة ذكرية الشكل".

ودعما لهذا الادعاء قامت دراسة حديثة بتقييم "التغلغل المسامي للكافيين الموضعي في بصيلات الشعر" ووجدت أن بصيلات الشعر كانت المسار الأسرع لامتصاص الكافيين.

المصدر: إكسبرس